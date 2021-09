Alstom : Mis en service d'une ligne à Constantine

(CercleFinance.com) - Alstom, en consortium avec Cosider, ont mis en service commercial l'extension de la ligne du tramway de Constantine pour le Métro d'Alger.



D'une longueur totale de 10,3 kilomètres, elle relie la gare de Zouaghi à l'Université Constantine 2 Abdelhamid Mehri et à la nouvelle ville Ali Mendjeli, en 26 minutes.



Alstom a réalisé les systèmes de télécommunication, de signalisation, d'énergie de traction, de billettique et de voie ferrée incluant la caténaire.



