Alstom : Les prévisions de résultats d'Oddo

(CercleFinance.com) - Oddo s'attend pour le premier semestre à des prises de commandes de 9.9 MdE, dont 3.5 MdE au T2 fiscal, des revenus de 7 421 ME (croissance organique d'environ 18%) et un EBIT ajusté de 310 ME (marge de 4.2%).



' Pour l'EBIT du 1er semestre nous prévoyons -15 ME et pour le résultat net -50 ME : l'acquisition de BT a en effet généré des charges de PPA très importantes, que nous estimons à 240 ME pour le seul 1er semestre ' indique l'analyste.



Pour l'année en cours, Oddo s'attend à des revenus de 15 448 ME et un EBIT ajusté de 752 ME (marge de 4.9%), et pour l'année suivante 16 530 ME et 1 025 ME.



' Alstom offre des perspectives de rebond intéressantes (redressement de BT) avec une valorisation désormais modeste '. Oddo confirme son conseil à Surperformance sur la valeur et l'objectif de cours de 45 E.



