Alstom : La dernière émission notée 'Baa2' par Moody's

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé mercredi avoir attribué la notation 'Baa2' à la dernière émission obligataire réalisée par Alstom.



L'équipementier ferroviaire a annoncé ce matin avoir finalisé une émission en deux tranches d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, avec un livre d'ordres sursouscrit plus de 2,4 fois.



La tranche à six ans - d'un montant de 500 millions d'euros - doit porter un taux d'intérêt fixe de 0,125% payable annuellement tandis que la tranche à neuf ans - de 700 millions - porte un taux de 0,5%.



Dans un communiqué, Moody's précise que sa note sur les autres instruments de dette du groupe reste inchangée, à 'Baa2', une notation que l'agence justifie par le statut de leader du groupe, par les synergies issue du rapprochement avec Bombardier et par les perspectives favorables du marché du rail.



