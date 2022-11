Alstom : JPMorgan relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Alstom, tout en relevant son objectif de cours sur le titre de 30 à 35 euros.



Pour l'intermédiaire, les déclarations faites par la direction de l'équipementier ferroviaire à l'occasion de la publication des résultats semestriels confirment que le pire est bel et bien passé concernant l'intégration de Bombardier Transport et le niveau de l'endettement.



D'après lui, le groupe français est désormais bien positionné pour améliorer ses marges et faire croître son flux de trésorerie.



'L'objectif d'un flux de trésorerie annuel de 100 à 300 millions d'euros implique une génération de cash comprise entre 650 et 850 millions d'euros en termes courants, ce qui nous rend confiants quant à sa capacité à améliorer son ration de conversion en trésorerie au cours des années à venir', conclut l'analyste, qui dit percevoir moins de risques au niveau de la structurelle bilantielle de l'entreprise.



