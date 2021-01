Alstom : Jefferies relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Alstom de 'conserver' à 'achat', avec un nouvel objectif de cours de 55 euros contre 45 euros précédemment, au lendemain d'un point d'activité trimestriel de l'équipementier de transport français.



'Nous pensons qu'Alstom est actuellement l'une des cartes ESG les moins chères de l'espace industriel européen, portée par des vents favorables séculaires à long terme pour le secteur et par un fort potentiel interne au dossier', juge le broker.



'Nos évaluations de canaux révèlent que Bombardier est un atout de qualité, ajoutant des capacités à Alstom sur certains créneaux et doté d'un chemin clair vers des niveaux de rentabilité maximaux', poursuit-il.



