Alstom : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Alstom avec un objectif de cours ajusté de 43,9 à 42,2 euros, au lendemain de chiffres en ligne avec les attentes au titre des neuf premiers mois de l'exercice 2021-22 de l'équipementier de transports.



'La trajectoire de redressement 'progressif' de la marge d'EBITA semble préservée, voire renforcée après ce solide trimestre qui ne semble plus perturbé par les pénuries', juge l'analyste, qui note aussi la confirmation des objectifs annuels et des perspectives 2024-25.



