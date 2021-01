Alstom : Invest Securities ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities reste 'neutre' sur Alstom avec un objectif de cours ajusté de 45,4 à 46,2 euros, après des chiffres d'activité 'sans grand relief ni surprise face aux attentes' avec un CA trimestriel stable et des prises de commandes en fort recul de -48,5%.



'Les guidances annuelles 2020/21 hors Bombardier Transport ont été maintenues et les perspectives 2022/23 hors BT ont été réitérées', note l'analyste, dont les BNA qui prennent déjà en compte la consolidation de BT sont inchangés à ce stade.



'Après un rebond sur trois mois de +27,5%, notre opinion neutre est réitérée au regard de notre objectif de cours et des multiples qui se sont tendus à nouveau par rapport aux comparables', poursuit-il.



