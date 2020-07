Alstom : Inauguration du métro de Dubaï Route 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le projet de nouvelle ligne a été lancé en juillet 2016 et exécuté par le consortium Expolink, composé d'Alstom en chef de file et d'ACCIONA et Gülermak.



Il consiste en une ligne de 15 km de long, avec 11,8 km en surface et 3,2 km en souterrain, et un échangeur sur la Ligne rouge. L'extension du métro compte sept stations dont la station Jabel Ali et la station de métro phare du site de l'Exposition Universelle. Le projet s'élève au total à 2,6 milliards d'euros.



Alstom était chargé de l'intégration de l'ensemble du système de métro, ce qui inclut 50 rames Metropolis construites sur le site Alstom de Katowice en Pologne, l'alimentation électrique, le système de communication, la signalisation, le système de contrôle automatique des billets, les travaux de voie, les portes palières et une garantie de trois ans couvrant l'ensemble du système.



Alstom avait pour responsabilité également d'améliorer l'actuelle ligne de métro en modernisant l'alimentation électrique, les systèmes de signalisation et divers systèmes de communication et voies.



