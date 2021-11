Alstom : Alstom grimpe en Bourse, le marché rassuré sur le flux de trésorerie

PARIS (Reuters) - Alstom grimpe en Bourse mercredi après la publication de ses résultats semestriels, marqués notamment par un flux sortant de trésorerie moins important que redouté.

A 10h03, l'action du groupe d'ingénierie de transports gagne 9,74% à 35,01 euros, sa plus forte hausse en séance depuis le 24 mars 2020.

Alstom a fait état au titre du premier semestre de son exercice 2021-2022 d'un flux de trésorerie disponible négatif de 1,46 milliard d'euros, en raison de l’évolution anticipée non-récurrente défavorable du besoin en fonds de roulement.

Début juillet, il avait prévenu que son flux de trésorerie libre devrait ressortir négatif à hauteur de 1,6-1,9 milliard d'euros pour la période.

Alstom prévoit pour le second semestre un flux de trésorerie libre positif et un rétablissement progressif du résultat d'exploitation ajusté d'ici la fin de l'exercice clos fin mars.

"Le groupe est maintenant fermement engagé dans l’amélioration continue de sa trajectoire financière", a commenté dans un communiqué le PDG Henri Poupart-Lafarge.

Ce commentaire est "un élément clé des résultats qui confirme notre opinion selon laquelle le pire (pour les marges et les flux de trésorerie) est derrière nous", ont observé dans une note les analystes de JPMorgan.

BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE

Au premier semestre, le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom a progressé à 335 millions d'euros, contre 263 millions à la même période un an plus tôt, faisant ressortir une marge de 4,5%, contre 7,5% il y a un an.

La marge a été "impactée par les ventes du carnet de commandes non performant et par l’accélération progressive des ventes au cours de l’année", a expliqué Alstom dans un communiqué.

Les prises de commandes ont atteint 9,72 milliards d'euros sur la période, portant le carnet de commandes à 76,36 milliards d'euros, et le chiffre d'affaires a progressé de 14% en données proforma à 7,44 milliards d'euros.

Alstom, qui a acquis l'activité ferroviaire de Bombardier en janvier pour 5,5 milliards d'euros, a fait état d'une forte demande en Europe qui totalise à elle seule 6,3 milliards d'euros de commandes.

Selon le groupe, la montée en cadence de la production devrait permettre une progression des ventes au second semestre par rapport au premier semestre de l'exercice.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2021 Thomson Reuters