Alstom : Fournira 19 métros pour la ligne 11 à Paris

(CercleFinance.com) - Alstom fournira 19 métros MP14 de 5 voitures avec cabine conducteur pour la ligne 11 du réseau d'Île-de-France Mobilités exploité par RATP, pour un montant total de 132 millions d'euros.



Cette levée d'options s'inscrit dans le cadre du marché MP14 signé en mars 2015 entre RATP (mandatée par Île-de-France Mobilités) et Alstom et portant sur la livraison d'un maximum de 217 trains MP14 sur 15 ans pour un montant total de plus de 2 milliards d'euros.



Ce contrat s'inscrit dans la politique d'Île-de-France Mobilités pour la modernisation de l'ensemble des matériels roulants du réseau d'Île-de-France Mobilités.



