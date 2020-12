Alstom : Essais réussis pour le premier TER hybride

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce que le prototype du système de stockage d'énergie du premier TER hybride a achevé ses essais au banc de test sur le site Alstom de Tarbes (65).



Ces essais ont permis d'en finaliser la conception et de lancer en septembre la production des systèmes de pré-série. Ils seront montés début 2021 sur le premier TER hybride expérimental.



Ce TER hybride est le premier projet d'hybridation d'un trainRégiolis en France, un concept qui consiste à remplacer la moitié des moteurs thermiques par des systèmes de stockage composés de batteries lithium-ion.



Les objectifs visés sontune réduction de 20 % de l'énergie consommée et de l'émission des gaz à effet de serre, ainsi qu'une diminution des coûts d'utilisation et de maintenance.



La première rame,une rame REGIOLIS Occitanie déjà en service, sera hybridée, à partir de début 2021 à l'usine Alstom de Reichshoffen.



L'expérimentation se poursuivra ensuite en service commercial à partir de 2022 pour valider en conditions réelles les fonctionnalités et les performances de la solution, dans la perspective de son déploiement en série.





