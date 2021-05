Alstom : Démarre des essais d'homologation et de certification

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le premier train régional Coradia Polyvalent transfrontalier France-Allemagne (TFA) a quitté le site Alstom de Reichshoffen pour rejoindre le centre d'essais de DB Systemtechnik à Minden (Allemagne).



Le groupe va réaliser les premiers essais de certification et d'homologation. Le train rejoindra ensuite le centre d'essais de Velim (République tchèque) pour réaliser des tests de traction, de freinage, de contraintes électro-magnétiques et acoustiques.



La campagne d'essais sur le réseau commercial allemand démarrera au printemps 2022.



Ce sont 30 rames Coradia Polyvalent TFA qui ont été commandées par SNCF et la Région Grand Est en octobre 2019.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel