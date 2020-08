Alstom : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé vendredi son objectif de cours sur Alstom, qu'il fait passer de 37 à 52 euros, considérant l'équipementier ferroviaire comme un gagnant 'structurel' du développement des modes de transport verts.



Le broker - qui maintient une opinion 'neutre' sur le titre - dit également apprécier la solide visibilité du carnet de commandes du groupe français, ainsi que sa volonté d'améliorer ses marges à moyen terme.



Credit Suisse juge néanmoins que le projet de rapprochement avec le canadien Bombardier tout comme le niveau de conversion du flux de trésorerie disponible (rapport entre résultat opérationnel et le 'cash flow', NDLR) constituent deux 'motifs de préoccupation'.



'Il nous faudrait, pour devenir plus positif sur le titre, des preuves concrètes de l'amélioration du flux de trésorerie disponible déjà reflétée dans le consensus', explique le courtier.



