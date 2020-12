Alstom : Contrat pour une ligne de métro à Toulouse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature du marché ensemblier du système de la troisième ligne de métro de Toulouse, système qui comprend le matériel roulant (rames), les équipements d'automatisme et de voie, l'alimentation électrique et la maintenance.



Le contrat pour cette nouvelle ligne de métro de 27 km représente un montant global de 713 millions d'euros HT, incluant toutes les options. Cette ligne comprend 21 stations et desservira notamment la zone d'emploi aéronautique.



La tranche ferme de la commande permet d'assurer une capacité initiale de transport de 5.000 passagers par heure et par direction (pphpd), les options permettant d'atteindre 10.000 pphpd. Elle comprend six années de maintenance en ferme et douze en option.



