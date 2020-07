Alstom : Contrat pour une ligne de métro à Taipei

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce que son consortium a conclu le 23 juin le contrat relatif à l'extension de la ligne 7 du métro de Taipei à Taïwan, contrat évalué à près de 424 millions d'euros, avec une part d'Alstom d'environ 248 millions d'euros.



Lorsque cette extension de 13 kilomètres (phase 2) sera achevée vers la fin 2028, cette ligne de métro de capacité moyenne de 22,8 kilomètres, reliera les villes de Taipei à New Taipei de manière plus fluide.



Dans le cadre de ce contrat, Alstom fournira 16 trains Metropolis supplémentaires entièrement automatisés à quatre voitures, un système de signalisation CBTC Urbalis 400, un système SCADA, ainsi que des portes palières.



