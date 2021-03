Alstom : Contrat pour le métro de Mumbai en Inde

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir décroché un contrat de 220 millions d'euros pour la conception, la fabrication, la fourniture, les essais et la mise en service de 234 voitures de métro, ainsi que la formation du personnel, pour la ligne 4 de Mumbai et son extension.



La ligne correspond à un couloir de 35,3 kilomètres de long incluant 32 stations. Elle permettra une interconnexion entre l'Eastern Express Roadway, le monorail existants, la ligne de métro 2B en cours, et les lignes de métro 5 et 6 proposées.



L'équipementier de transport souligne que de nouveaux produits ont été ajoutés à son portefeuille dans le cadre de l'acquisition de Bombardier Transportation, lui permettant de proposer une offre nettement supérieure aux clients de la région.



