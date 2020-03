Alstom : Contrat pour 30 trains régionaux en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir remporté un contrat pour la fourniture de 30 trains régionaux Coradia Lint à Hessische Landesbahn (HLB), contrat de près de 120 millions d'euros. Ils seront mis en circulation sur le sous-réseau ouest-est Wetterau à partir de 2022.



'Les trains, qui sont dotés de 120 sièges, sont spacieux et lumineux, équipés pour accueillir des passagers en situation de handicap, et offrent une expérience de voyage unique grâce à leurs larges vitres', précise l'équipementier ferroviaire.



Ces trains sont les premiers Coradia Lint 41 à être équipés de moteurs diesel répondant à la nouvelle norme européenne sur les émissions Stage V. Ils seront fabriqués à Salzgitter, en Allemagne, sur l'un des plus grands sites de production d'Alstom dans le monde.



