Alstom : Contrat de maintenance en Belgique et aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un contrat avec DB Cargo Belgique et DB Cargo Pays-Bas portant sur la maintenance globale de la flotte de 60 locomotives DE-6400 évoluant en Belgique et aux Pays-Bas.



Alstom réalisera la maintenance préventive et corrective pour une première période de 3 ans avec option de 2 ans supplémentaires. Cet accord confirme la relation durable et de confiance (18 ans) entre DB Cargo Pays-Bas et Alstom (et anciennement Shunter) à Rotterdam.



' Nous sommes très heureux et honorés de l'extension du partenariat de confiance avec DB Cargo Pays-Bas et Belgique. Ce nouveau contrat vient confirmer la confiance de DB Cargo à l'égard de nos capacités à répondre à ses besoins à travers un haut niveau de service pour une flotte de locomotives pleinement opérationnelles ', déclare Frank Strik, Directeur Général Services Benelux.



