Alstom : Accord-cadre pour 50 locomotives avec la SNCB

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un accord-cadre en vue de livrer jusqu'à 50 locomotives électriques Traxx de troisième génération à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB), en Belgique, pour une mise en service sur ses lignes voyageurs.



L'équipementier de transport indique que la première commande ferme, estimée à près de 120 millions d'euros, couvre la conception, la fabrication et l'homologation de 24 locomotives, et que les livraisons devraient débuter en 2026.



Ces nouvelles locomotives effectueront des trajets nationaux et transfrontaliers sur les réseaux électrifiés en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne, y compris sur un certain nombre de lignes à grande vitesse.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel