Alstom : A mis en service ses tramways Citadis X05 à Taïwan

(CercleFinance.com) - Alstom a mis en service commercial ses tramways Citadis X05 sur la ligne circulaire sud de la ville de Kaohsiung, à Taïwan.



Alstom s'est chargé de la conception, la livraison et la mise en service de 15 tramways Citadis X05 de nouvelle génération, de l'alimentation électrique et de l'équipement de stockage d'énergie.



' Kaohsiung étant la première ville d'Asie à adopter le tramway Citadis X05, nous sommes impatients à l'idée de contribuer à la modernisation verte de son réseau de transports publics, tout en veillant à la préservation de son attrait esthétique ' déclare Olivier Loison, Directeur général d'Alstom Chine et Asie de l'Est.



