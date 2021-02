Alstom : A livré 10 trains à la région Auvergne-Rhône-Alpes

(CercleFinance.com) - Alstom a livré à SNCF et à la région Auvergne-Rhône-Alpes, les premières rames de trains régionaux Coradia Polyvalent Régiolis.



Ces rames sont les premières d'une levée d'options de 10 trains de type Léman Express financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.



Composés de quatre voitures, ils offrent une capacité totale de 204 places assises avec un aménagement intérieur de type ' périurbain ' et un haut niveau de confort.



A ce jour, 387 trains Coradia Polyvalent ont été commandés dans le cadre du contrat confié à Alstom par SNCF en octobre 2009, dont 326 Coradia Polyvalent pour Régiolis et 61 Coradia Liner.



