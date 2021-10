Alstom : A finalisé une installation sur le réseau belge

(CercleFinance.com) - Alstom a finalisé une part importante du plan de modernisation du réseau ferroviaire belge. Le groupe a installé 31 cabines avec des systèmes de signalisation digitaux.



Alstom a géré la partie enclenchement (un ensemble d'appareils de signalisation) des cabines de signalisation qui servent à la gestion du trafic. Ces équipements assurent principalement le contrôle des moteurs d'aiguillage, les feux de signalisation et les informations vers les passages à niveau.



' Ces nouveaux postes informatisés renforcent la sécurité sur le réseau et la régularité du trafic ferroviaire : deux des grandes priorités d'Infrabel ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

