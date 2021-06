Alpes (compagnie) : Avec son augmentation de capital réussie, la Compagnie des Alpes va pouvoir investir

(BFM Bourse) - Lancée le 9 juin, l'augmentation de capital du leader mondial de l'exploitation de domaines skiables, qui gère par ailleurs des parcs à thème (Astérix, Futuroscope, musée Grévin, etc.), est un succès.

La Compagnie des Alpes vient d'annoncer avoir mené à bien sa large augmentation de capital qui doit lui permettre de renforcer ses fonds propres et de "mettre en œuvre sa stratégie de croissance".

Il faut dire que l'exploitant de 10 domaines skiables (dont Tignes ou Val d'Isère) ainsi que de nombreux parc (Astérix, Walibi, Futuroscope) avait mis toutes les chances de son côté, en proposant à ses actionnaires actuels d'y souscrire avec une décote de près de 41% par rapport à son cours de clôture au lancement de l'opération le 9 juin dernier. L'émission de 24.563.451 nouvelles actions à un prix de 9,40 euros permet au groupe de récolter 230,9 millions d'euros. Compagnie des Alpes précise avoir enregistré un taux de souscription de 116%, soit une demande totale de quelque 268 millions d'euros.

Compte tenu de la décote proposé, il ne faisait toutefois guère de doute que l'opération ferait le plein, d'autant que celle-ci était déjà souscrite à hauteur de 60% par les actionnaires de référence du groupe avant son lancement.

Une flexibilité financière retrouvée

L'ensemble de ses parcs ayant rouvert le 9 juin, la Compagnie des Alpes indique qu'elle compte ainsi "amorcer une nouvelle phase de son développement et anticiper le rebond d'activité prévu dès la fin de la crise sanitaire".

Et pour accompagner cette activité qui "s'apprête à rebondir avec la réouverture de ses sites, la Compagnie des Alpes dispose désormais des marges de manœuvre nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance et d'attractivité à la fois créatrice de valeur, respectueuse de l'environnement et moteur du déploiement des territoires", s'est félicité le directeur général du groupe Dominique Thillaud, cité dans le communiqué.

Cette flexibilité financière retrouvée doit permettre au groupe de financer ses ambitions de croissance importantes à long terme au regard du développement régulier du marché. Compagnie des Alpes a ainsi affirmé vouloir investir 200 millions d'euros (incluant le rattrapage d'investissements décalés pendant la crise) en moyenne sur chacun des exercices allant de 2021-2022 à 2024-2025.

Des revenus faméliques cette saison

En première ligne face aux restrictions sanitaires mises en place depuis mars 2020, le groupe a vu ses revenus s'effondrer sur les six premiers mois de son exercice décalé clos fin mars 2021, période au cours de laquelle il n'a engrangé que 31,5 millions d'euros, contre près d'un demi-milliard (471 millions) un an auparavant.

En Bourse, l'annonce du succès de l'augmentation de capital provoque un repli du titre de 6,3% à 14,20 euros peu après 10h30. Il affiche néanmoins toujours une performance positive depuis le début de l'année (+8%) et reste nettement au-dessus du prix d'émission des nouvelles actions (+51%).

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse