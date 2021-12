Alchimie : Nouvelle gouvernance au sein de la société

(CercleFinance.com) - Réunis ce jour, les membres du Conseil d'Administration d'Alchimie ont souhaité renforcer la gouvernance de la société en séparant les fonctions de président et de directeur général, fait savoir l'entreprise.



Le Conseil d'Administration a ainsi décidé d'approuver à l'unanimité la nomination de Pauline Grimaldi d'Esdra en qualité de directrice générale.



Son profil marketing et commercial expérimenté contribuera au déploiement de la plateforme en France et à l'étranger, espère la société.



Nicolas d'Hueppe, Fondateur d'Alchimie, demeure Président non exécutif de la Société.



