Alchimie : Lance TVPlayer US avec plus de 30 chaînes

(CercleFinance.com) - Alchimie annonce le lancement aujourd'hui de son service TVPlayer aux États-Unis, un service à la demande qui propose aux téléspectateurs américains plus de 30 chaînes linéaires et à la demande.



TVPlayer US réunit une série de chaînes thématiques et dédiées à des centres d'intérêt spécifiques proposant une sélection de contenus premium provenant des producteurs et ayants droit américains et européens.



Tout dernier service OTT lancé par Alchimie, TVPlayer US vient compléter les plateformes européennes TVPlayer UK, TVPlayer France et TVPlayer Spain.



'Le marché américain est l'un des marchés les plus dynamiques au monde pour le divertissement, et nous nous félicitons d'être en situation de proposer aux audiences américaines un portefeuille de chaînes très attrayant pour chaque téléspectateur', a commenté Nicolas d'Hueppe, p.d.-g. et fondateur d'Alchimie.







