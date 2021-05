Albioma : Victime d'une cyberattaque

(CercleFinance.com) - Le producteur d'énergie renouvelable indépendant Albioma a indiqué, vendredi soir, qu'une attaque virale de type 'rançongiciel' a été détectée sur son réseau informatique bureautique le mardi 4 mai dernier.



Il précisait que ses équipes informatiques, aidés d'experts en cybersécurité, étaient pleinement mobilisées pour rétablir la situation, que le diagnostic complet était en cours de finalisation et qu'aucune fuite de données n'était détectée pour le moment.



'L'attaque n'a pas eu de conséquence à ce jour sur l'activité industrielle d'exploitation, toutes les centrales du groupe fonctionnent normalement et ont été isolées du réseau bureautique concerné par l'intrusion', ajoutait la société.



