Albioma : Un fonds de Kabouter Management dépasse les 5%

(CercleFinance.com) - Kabouter International Opportunities Fund II a déclaré à l'AMF avoir dépassé individuellement, le 1er avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Albioma et détenir 5,004% du capital et des droits de vote, après acquisition d'actions sur le marché.



À cette occasion, la société Kabouter Management, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, n'a franchi aucun seuil et détient, au 1er avril, pour le compte desdits clients et fonds, 5,38% du capital et des droits de vote d'Albioma.



