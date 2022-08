Albioma : Succès de la première période d'offre de KKR

(CercleFinance.com) - Albioma annonce qu'à la suite de la clôture de l'offre initiée par KKR (ouverte du 23 juin au 27 juillet), celui-ci détiendra 27.049.985 actions, soit 83,44% du capital et des droits de vote d'Albioma, et 551.205 BSAAR, soit 99,95% des BSAAR en circulation.



L'offre sera prochainement rouverte, aux mêmes prix, soit 50 euros par action et 29,10 euros par BSAAR, afin de permettre aux actionnaires et aux porteurs de BSAAR qui n'ont pas encore apporté leurs titres de le faire. Le règlement-livraison interviendra le 11 août.



