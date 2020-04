Albioma : Albioma remporte un gros marché dans le solaire en outre-mer

Le groupe a remporté pour près de 17 MWc d'appels d'offres de projets solaires en Guadeloupe, Guyane, à Mayotte et à la Réunion.

(CercleFinance.com) - Albioma annonce avoir remporté une puissance agrégée de 17 MWc lors de l'appel d'offres gouvernemental portant sur des projets photovoltaïques dans les zones non interconnectées en Corse et dans les territoires d'Outre-mer de juillet 2019.



Cette puissance se répartit sur 27 projets (huit avec stockage et 19 sans stockage), situés dans les zones d'Outre-mer où Albioma est déjà présent : la Réunion, Mayotte, la Guyane et la Guadeloupe. La construction de ces projets est prévue à partir de 2021.



