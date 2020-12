Albioma : Mise en service d'une nouvelle centrale au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Albioma annonce la mise en service industriel, le 25 décembre, de sa centrale 100% bagasse Vale do Paraná Albioma au Brésil, une opération représentant un investissement de 121 millions de réais brésiliens.



Située à Suzanápolis, dans l'Etat de São Paulo, cette unité de cogénération est la quatrième centrale du groupe au Brésil. Elle bénéficie d'un contrat de vente d'électricité à long terme de 120 GWh sécurisé jusqu'en 2046 et indexé sur l'inflation.



Détenue conjointement par Albioma et l'usine Vale do Paraná, cette centrale est adossée à la sucrerie-distillerie du même nom. D'une puissance installée de 48 MW, elle sera en mesure d'exporter jusqu'à 30 MW d'électricité renouvelable sur le réseau.



