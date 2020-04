Albioma : Mise en service d'une centrale à La Réunion

(CercleFinance.com) - Albioma annonce la mise en service industriel, le 13 mars, de l'installation du Stade de l'Est, située sur la commune de Saint-Denis, à La Réunion, d'une puissance de 1,25 MWc avec une capacité de stockage de 1,33 MWh.



La centrale, implantée sur les toitures et les tribunes du stade, fournira tous les jours de l'énergie durant la pointe de fin de journée (entre 19 h et 21 h) et produira chaque année 1,7 GWh par an, soit la consommation annuelle de 600 foyers réunionnais.



