Albioma : L'OPA réouvre le 8 août

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Albioma annonce que l'offre publique d'achat (OPA) amicale de KKR sera réouverte du 8 août au 9 septembre selon les mêmes termes que la première période d'offre, à savoir un prix de 50 euros par action Albioma et de 29,10 euros par BSAAR.



Les titres pourront être apportés soit sur le marché, soit dans le cadre de la procédure centralisée par Euronext Paris. KKR a l'intention, s'il vient à détenir au moins 90% du capital social et des droits de vote, de demander une procédure de retrait obligatoire.



Pour rappel, du fait de la première période d'offre, KKR détiendra 27.049.985 actions, soit 83,44% du capital et des droits de vote d'Albioma, et 551.205 BSAAR, soit 99,95% des BSAAR en circulation. Le règlement-livraison de l'offre interviendra le 11 août.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.