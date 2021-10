Albioma : Hausse de 11% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Albioma gagne 2% après l'annonce, pour les neuf premiers mois de 2021, d'un chiffre d'affaires en hausse de 11% à 417,4 millions d'euros, dont une croissance de 19% à 149,7 millions sur le seul troisième trimestre.



Le groupe explique que son CA à fin septembre a profité notamment de l'effet année pleine de la centrale convertie à la biomasse en Guadeloupe (ALM3) et d'excellentes performances des installations thermiques au Brésil.



Le producteur d'énergie renouvelable indépendant confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2021 en termes d'EBITDA (fourchette 206-216 millions d'euros) et de résultat net part du groupe (53-59 millions d'euros).



