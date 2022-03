Albioma : Discussions avec KKR confirmées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - À la suite de rumeurs de marché, le producteur d'électricité indépendant Albioma confirme conduire des discussions préliminaires avec KKR, ajoutant toutefois qu'il 'n'existe aucune certitude que ces discussions aboutissent'.



D'après des informations de l'agence Bloomberg parues récemment, KKR envisageait le rachat d'Albioma qui est producteur d'énergie solaire et de biomasse, dans le cadre de son expansion dans le secteur des énergies renouvelables.



L'agence soulignait que les entreprises d'énergie renouvelable suscitent actuellement de l'intérêt dans un contexte de sécurité énergétique et indiquait que le fonds d'investissement américain serait aux premiers stades de discussion.



