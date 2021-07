Albioma : Contrat de vente d'électricité gagné au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Albioma annonce que sa filiale brésilienne Albioma Codora Energia a remporté le 8 juillet un nouveau contrat de vente d'électricité d'une durée de 20 ans à partir de 2025, pour 64 GWh et à un prix garanti de 202,35 BRL/MWh indexé sur l'inflation.



Il pourra être honoré grâce à la hausse du volume de broyage de la sucrerie attenante et à la valorisation énergétique de la vinasse. La majorité de la production de la filiale est déjà vendue sur le marché régulé avec des contrats à long terme indexés sur l'inflation.



Rachetée par Albioma à hauteur de 65% du capital en 2015, l'usine de cogénération Codora Energia (68 MW), dans l'État de Goiás, est adossée à une sucrerie-distillerie du groupe Jalles Machado. Depuis le début de ce partenariat, l'export d'énergie a augmenté de 40%.



