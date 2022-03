Albioma : Augmentation de 7% du résultat net en 2021

(CercleFinance.com) - Albioma publie au titre de l'année passée un résultat net part du groupe en hausse de 7% à 59 millions d'euros et un EBITDA en progression de 4% à 214,8 millions, des performances 'en haut de fourchette de guidance' du groupe d'énergies renouvelables.



Le chiffre d'affaires 2021 s'établit à 573,3 millions d'euros, en croissance de 13%. Hors effet prix des combustibles (+33,1 millions) et effet change lié à la dégradation du réal brésilien (-2 millions), il s'inscrit en progression de 7%.



Albioma proposera un dividende de 0,84 euro par action, avec option pour le paiement de 50% en actions nouvelles. Pour 2022, il annonce des objectifs d'EBITDA de 210 à 220 millions d'euros et de résultat net part du groupe de 52 à 60 millions.



