Albioma : 4,8 MWc de projets solaires remportés en France

(CercleFinance.com) - Albioma annonce avoir remporté, en France métropolitaine, une puissance agrégée de 4,8 MWc lors de l'appel d'offres gouvernemental (CRE4) portant sur les 'centrales solaires sur bâtiments d'une puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc' de septembre dernier.



Cette puissance se répartit sur 20 projets, situés en région Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, où le groupe est implanté depuis décembre 2018, suite au rachat d'Eneco France. La construction de ces projets débutera en 2022.



