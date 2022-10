Akzo nobel : UBS reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur AkzoNobel avec un objectif de cours ajusté de 85 à 82 euros, une nouvelle cible qui laisse un potentiel de progression de 35% pour l'action du fournisseur néerlandais de peintures et enduits.



'Les actions offrent un rapport rendement-risque attrayant avec un rendement de free cash-flow de 8% en 2023, à comparer à ses pairs européens en chimie de spécialité à 4%, et une reprise de 27% de l'EBIT en comparaison annuelle en 2023', juge le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.