Akzo nobel : UBS ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur AkzoNobel, UBS abaisse légèrement son objectif de cours de 95 à 93 euros, estimant que 'le redressement des marges en 2022-23 ne suffira pas pour atteindre les objectifs'.



'Notre analyse montre que la marge d'EBIT du groupe ne reviendra pas au niveau de 2020 avant 2023', précise le broker, qui prévoit un EBITDA 2023 à 1,7 milliard d'euros, soit 14% en dessous de l'objectif de la direction qui est de deux milliards.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.