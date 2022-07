Akzo nobel : En recul dans le sillage de ses trimestriels

(CercleFinance.com) - AkzoNobel recule de 2% à Amsterdam, après la publication d'un BPA ajusté des opérations poursuivies en baisse de 30% à 0,84 euro au titre du deuxième trimestre, ainsi que d'une marge opérationnelle ajustée plus que divisée par deux à 7,2%.



Le fabricant néerlandais de peintures et d'enduits a pourtant vu son chiffre d'affaires augmenter de 14% à 2,85 milliards d'euros, dont une progression de 10% hors effets de changes, les hausses de prix ayant compensé une compression des volumes.



AkzoNobel affiche son intention de continuer à compenser l'inflation des coûts par des mesures sur ses prix, tout en pointant 'les incertitudes macroéconomiques accrues avec les tensions géopolitiques, la résurgence de la Covid-19 et l'inflation'.



