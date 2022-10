Akzo nobel : En recul après ses trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AkzoNobel recule de près de 3% à Amsterdam, après la publication par le fabricant de peintures et d'enduits d'un BPA ajusté des activités poursuivies en baisse de 39% à 0,57 euro au titre de son troisième trimestre 2022.



Sa rentabilité opérationnelle s'est contractée de 3,6 points à 6,4%, en raison notamment de la hausse des coûts des matières premières et du fret, tandis que son chiffre d'affaires s'est accru de 19% à 2,41 milliards (+14% à changes constants) à la faveur de hausses de prix.



Estimant que les turbulences macroéconomiques devraient se poursuivre pendant une bonne partie de l'année prochaine, AkzoNobel a décidé de suspendre ses objectifs 2023 et de fournir des indications supplémentaires lors de l'annonce des résultats 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.