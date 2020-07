Akzo nobel : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - AkzoNobel gagne plus de 1% à Amsterdam avec le soutien de Crédit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' et rehausse sa cible de 95 à 100 euros, dans le sillage d'un relèvement de 6% en moyenne de ses hypothèses d'EBIT sur sa période de projections.



AkzoNobel reste sa valeur favorite dans la chimie européenne, le bureau d'études citant une dynamique de volume plus résiliente sur le marché de la peinture décorative, et voyant AkzoNobel comme principal bénéficiaire du secteur de prix des matières premières plus bas.



