Akzo nobel : Crédit Suisse relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé une baisse de 33% de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, affecté par l'impact de Covid-19 qui a pesé sur la demande du marché.



Suite à cette annonce, Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 102 E (au lieu de 100 E).



' Nous augmentons notre prévision d'EBIT d'AkzoNobel de 3% en moyenne sur 2020 (suite à la publication des résultats du T2) ' indique le bureau d'analyses.



' Nous pensons qu'AkzoNobel a la puissance de feu financière pour se lancer dans des fusions et acquisitions (centré sur la déco européenne) '.



' Nous considérons les économies de coûts temporaires supplémentaires comme un élément positif (avec une non dilution de la qualité des bénéfices) '.



La société a déclaré avoir réalisé des économies de coûts de 116 millions d'euros au cours du 2ème trimestre, dont 38 millions d'euros d'économies structurelles liées aux initiatives de transformation.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AKZO NOBEL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok