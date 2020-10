Akzo nobel : BPA au-dessus des attentes au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AkzoNobel se montre à peu près stable à Amsterdam, malgré la publication par le groupe de chimie d'un BPA ajusté des opérations poursuivies en croissance de 34% à 1,30 euro au titre de son troisième trimestre, dépassant de cinq centimes le consensus.



Sa marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de trois points, à 15,5%, pour des revenus de 2,28 milliards d'euros, en baisse de 5% en données publiées, mais en croissance de 1% à changes constants avec une 'forte demande en peintures décoratives'.



Rappelant qu'il a suspendu ses objectifs 2020 en raison de la pandémie, AkzoNobel attend 'un impact favorable des coûts de matières premières au quatrième trimestre' et indique que 'ses programmes d'économies de coûts sont en place pour faire face aux défis actuels'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.