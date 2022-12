Akzo nobel : Acquiert une activité de Lankwitzer Lackfabrik

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AkzoNobel a finalisé l'acquisition de l'activité de revêtements liquides pour roues de Lankwitzer Lackfabrik, une opération qui renforce le portefeuille de revêtements performants de la société.



L'entreprise acquise complétera l'offre existante de revêtements en poudre d'AkzoNobel et élargira la gamme de produits innovants fournis par l'entreprise.



Implantée sur un site de production à Leipzig, en Allemagne, l'activité Jantes et Roues de Lankwitzer fournit des produits homologués à des constructeurs automobiles tels que Daimler, Audi, VW, Opel, Fiat et Renault.



L'entreprise est également de plus en plus présente en Chine et exploite des laboratoires en Allemagne (Leipzig) et en Turquie.



L'accord a été annoncé pour la première fois en juillet 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.