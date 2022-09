Akzo nobel : UBS réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AkzoNobel a fait le point sur son activité de troisième trimestre. Le groupe estime que le résultat d'exploitation ajusté devrait se situer dans une fourchette allant de 195 millions d'euros à 215 millions d'euros à l'issue du trimestre en cours. Cet objectif est très inférieur au consensus des analystes, qui visait jusqu'ici un résultat opérationnel de 288 millions d'euros.



UBS estime que le déstockage entraîne une baisse des volumes au 3ème trimestre 2022 mais les prix continuent de compenser l'inflation des matières premières.



Suite à ce point d'activité, UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 85 E.



' La baisse des volumes sous-jacents et la persistance de coûts élevés constituent le principal risque pour l'avenir. Mais la tarification reste positive ' indique UBS.



D'après le groupe, les tendances actuelles affectant la demande devraient se poursuivre au quatrième trimestre, même si elles devraient être compensée par des initiatives visant à réduire les coûts et augmenter les prix.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.