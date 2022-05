Akwel : Recul de 4,4% du CA au 1er trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Akwel publie un chiffred'affaires consolidé de 245,8 ME au titre du 1er trimestre 2022, en recul de 4,4% àpérimètre et taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2021 (et -10,1% en données publiées).



'Le marché automobile mondial, pourtant attendu en légère croissance sur la première partie de l'année 2022, a continué à pâtir des désorganisations de production chez les constructeurs, dues aux problèmes d'approvisionnement en matières premières et composants électroniques', détaille la société.



Akwel précise que la visibilité reste particulièrement faible en 2022 sur l'évolution du marché et sur la perspective d'un retour à une production automobile mondiale plus normative. Le groupe reste donc prudent dans ses prévisions annuelles et anticipe à ce stade une croissance modérée de son activité en 2022.



