Airbnb rg-a : Susquehanna est positif sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Susquehanna commence à suivre l'action Airbnb avec un conseil 'positif' et un objectif de cours de 180 dollars.



'Après les débuts remarqués d'Airbnb sur les marchés, nous ne serions pas surpris de constater une volatilité à court terme ou une consolidation du cours de l'action', a indiqué l'analyste américain dans une note aux clients.



'Cependant, nous pensons que le cours de l'action Airbnb va augmenter avec le temps, car Airbnb est un leader incontesté de la location à court terme avec de nombreuses possibilités de croissance, ce qui en fait un actif de premier choix qui mérite une évaluation de premier plan', a rajouté le bureau d'analyses.



De nombreux analystes ont commencé à couvrir Airbnb lundi, et sont souvent optimistes sur la valeur. Malgré cela, le titre a baissé de 1,5% en début de séance.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.