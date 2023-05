Airbnb rg-a : Premier bénéfice net sur un 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Airbnb a fait part mardi soir d'un bénéfice net de 117 millions de dollars pour son premier trimestre 2023, marquant ainsi son premier profit sur cette période de l'année en normes GAAP, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 14% à 262 millions.



La plateforme de locations de logements de courte durée revendique aussi un premier trimestre record en termes de revenus, ces derniers ayant grimpé de 20% (+24% hors effets de changes) pour atteindre 1,8 milliard de dollars.



Néanmoins, Jefferies anticipe une réaction négative à des prévisions jugées décevantes pour le deuxième trimestre, pointant notamment 'des efforts pour réduire les prix afin de stimuler la demande', et abaisse son objectif de cours tout en restant à 'achat' sur le titre.



