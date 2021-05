Airbnb rg-a : Jefferies reste à 'achat', réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Airbnb avec un objectif de cours abaissé de 210 à 190 dollars, après une publication solide de la plateforme de location de logements, avec notamment des réservations brutes supérieures de 31% au consensus.



'La rentabilité s'est également montrée meilleure que prévu et seul le BPA a manqué les attentes. Les objectifs de la société se sont aussi révélés au-dessus des consensus', ajoute le broker qui 'continue de croire qu'Airbnb reste le meilleur actif en matière de voyages'.



